Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В рамках поединка чемпионата Испании Барселона на выезде не сумела переиграть Алавес, играя половину второго тайма в большинстве.

К слову, команда Кумана не может победить уже в четырех матчах чемпионата кряду — два поражения и две ничьи.

Алавес — Барселона 1:1

Голы: Риоха, 31 — Гризманн, 63

Алавес: Пачеко — Мендес (Тавареш, 58), Наварро (Агиррегабирия, 41), Лагуардия, Лежен, Дуарте — Пелетейро, Батталья, Пина (Марин, 72), Риоха (Гарсия, 72) — Дейверсон (Хоселу, 57)

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле (Педри, 46), Альба (Дест, 69) — Бускетс (Пьянич, 46), де Йонг — Дембеле (Тринкан, 46), Гризманн, Фати (Брайтвейт, 78) — Месси

Предупреждения: Пелетейро, Дейверсон, Дуарте — Месси, Ленгле, Бускетс

Удаление: Пелетейро, 62 (повторное предупреждение)