Испания

Экс-тренер рассказал о болезненном поражении.

Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о периоде работы в клубе, в часности, о поражении от Баварии со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.

"Я беру свою долю вины. Тем не менее, однажды я напишу об этом. После увольнения я узнал, что решение было принято еще до 8-2. Я слышал обо всем. Я не был собой после такого. Я не знал, как быть, это правда".

"Когда вы подписываете контракт с клубом масштаба Барсы, вы уже знаете, что все будет нелегко, несмотря на то, что у нас есть лучшие игроки в мире".

"Правда в том, что я не делал того, что должен был сделать. Я мог бы предпринять решительные шаги, но это не помогло бы ни за такое короткое время, сколько я был там, учитывая все запреты, связанные с коронавирусом", — сказал Сетьен El Pais.

Ранее испанский специалист поведал о своей работе с лидером Барселоны Лионелем Месси.