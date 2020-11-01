Испания

Менеджер рассказал о работе с аргентинцем.

Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен рассказал о своем сотрудничестве с лидером каталонцев Лионелем Месси.

"Я думаю, что Месси — лучший игрок всех времен. Конечно, есть и другие великие футболисты, но то наследие, которое уже оставил после себя Лионель, никому не удавалось оставить. Им сложно управлять. Кто я такой, чтобы попытаться как-то изменить его? Если люди приняли его таким, какой он есть в течение многих лет, то его уже не изменить.

"Он очень сдержанный, работая с ним, вы видите лишь то, что он хочет, чтобы вы видели. Он очень мало говорит", — сказал Сетьен El Pais.

Ранее сообщалось, что испанский специалист может вскоре отправиться в Бразилию, где его ждет Палмейрас.