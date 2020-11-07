Испания

Каталонский и севильский коллективы опубликовали свои заявки на предстоящий поединок.

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги найдется место для достаточно интригующего противостояния на Камп Ноу, где Барселона будет принимать севильский Бетис, который возвышается над ней в турнирной таблице с преимуществом в четыре очка.

Вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген, после фееричного матча с киевским Динамо в рамках Лиги чемпионов УЕФА (2:1), впервые в этом попал в заявку своей команды и на внутренней арене, перенеся минувшим летом операцию на колене.

Как сообщает Marca, Филиппе Коутиньо, Самуэль Умтити и Рональд Араухо не смогут помочь своей команде в предстоящем поединке из-за различного рода повреждений.

Главный тренер севильского клуба Мануэль Пеллегрии также понес кадровые потери перед игрой на Камп Ноу. Французский нападающий Набиль Фекир будет вынужден пропустить игру из-за травмы подколенного сухожилия. Кроме того, Хуанми и Андрес Гуардадо также выбыли из обоймы Бетиса из-за повреждений.

Матч Барселона — Бетис состоится в субботу, 7 ноября. Начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.