Испания

Football.ua представляет анонс матча 9-го тура чемпионата Испании.

В девятом туре Примеры в гости к Барселоне пожалует Бетис.

Барселона — Бетис

Суббота, 7 ноября, 17:15. Барселона, Камп Ноу. Арбитр — Гильермо Куадра. Прямая трансляция на MEGOGO

Барселона пребывает в кризисе, подобном которому "блауграна" давненько не пребывали. Клуб остался без подавшего в отставку президента, причем фаворит предстоящих в марте выборов Виктор Фонт утверждает, что Хосеп Мария Бартомеу оставил после себя не просто сложную ситуацию, но фактически довел клуб до банкротства.

Чтобы как-то сбалансировать положение, необходимо срочно что-то делать с огромными зарплатами игроков (точнее не что-то, а снижать), в первую очередь — Месси. Естественно, это не добавляет энтузиазма футболистам.

Второй фактор нестабильности — не лучшие отношения, сложившиеся между протеже Бартомеу, Рональдом Куманом, с командой. Голландец, который, возможно, уже жалеет, что оставил сборную Нидерландов, не стесняется критиковать игроков, но сказать, чтобы они прямо-таки горели желанием реабилитироваться в глазах тренера (кроме молодежи) сложно.

Если добавить сюда еще и не идеальную кадровую ситуацию, то вполне можно понять, почему при таком сочетании дестабилизирующих факторов Барселона занимает свое нынешнее, 12-е, место (8 очков). Можно понять поражение от Реала, но не от Хетафе, да и ничью с Алавесом труднее объяснить, чем такой же результат с Севильей.

Единственное, что удерживает армию поклонников "блауграна" от взрыва, это 100-процентный результат в Лиге чемпионов. Но и там каталонская "машина" начинает давать сбой.

За выносом Ференцвароша и победой над Ювентусом, после которого тренер "бьянконери" Андреа Пирло признал, что его команде еще далеко до Барсы, последовала победа над Динамо, вызвавшая в Испании скорее недоумение, чем радость, ведь соперник был обескровлен коронавирусом, но, тем не менее, лучшим игроком поединка признали вратаря хозяев тер Штегена.

Не блещет в нынешнем сезоне и Бетис — 4 победы и 4 поражения, однако "вердибланкос" набрали на 4 очка больше, чем нынешний соперник, и пребывают на седьмой строчке.

Чувствуя, что Барселона сейчас немного "не в себе", севильцы попробовали слегка раскачать соперника психологически. Так, Хоакин попросту вылил на Кумана ведро если не помоев, то ледяной воды, заявив, что этого специалиста не подпустил бы близко к команде. Да что там к команде — даже уборщиком на стадион не взял бы.

Впрочем, Кумана эти выпады, по крайней мере, внешне, мало задели. На просьбу прокомментировать обиды Хоакина за совместную работу в Валенсии Куман сказал, что если ветеран чем-то недоволен — это проблемы самого футболиста.

Также по-особому настраивается на матч против некогда родной Барселоны Бартра, но тут речь не идет о такой яростной атаке, все мирно и цивилизовано.

Тем не менее, фаворитом противостояния все-таки остается Барселона, которая и статистику встреч с соперником имеет получше, да и перед международной паузой игроки наверняка постараются выложиться по полной.

Впрочем, то же самое можно сказать и о Бетисе (за исключением положительной статистики) так что есть шанс увидеть нескучный матч с непредсказуемым результатом.

Интересные факты

– Команды провели между собой 119 матчей во всех турнирах: 71 победа Барселоны, 22 ничьи и 26 побед Бетиса.

– В чемпионате Испании в Барселоне было сыграно 54 матча: 42 победы хозяев, 7 ничьих и 5 побед гостей.

– 12 из последних 14-ти очных встреч Бетиса и Барселоны во всех турнирах заканчивались победами каталонцев.

– В 10-ти из 11-ти последних домашних матчах во всех турнирах Барселона забивала Бетису не менее трех мячей.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Коутиньо, Араухо — Мартин, Камараса.

Под вопросом: Умтити — Хуанми, Гуардадо.