Испания

Накануне матча испанской Ла Лиги вспоминаем о принципиальном противостоянии его будущих участников.

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги, на поле стадиона Камп Ноу свой домашний поединок против севильского Бетиса проведет каталонская Барселона. Помимо напряженной баталии непосредственно на поле, зрителей ожидает противостояние на личностном уровне между главным тренером "блаугранас" нидерландцем Рональдом Куманом и испанским полузащитником "зелено-белых" Хоакином, конфликт между которыми существует с конца 2000-х годов.

Как сообщает издание Marca, пара тренер – игрок пересекались вместе в стане Валенсии, с которой Куман в сезоне-2007/08 уступил в пяти матчах кряду. Тяжелое психологическая атмосфера игровых дней переносилась на тренировочный процесс.

Так, во время одного из занятий, нидерландец несправедливо поступил с Хоакином, наказав того за опоздание в 15 минут, которое было спровоцировано необходимостью игрока доставить детей в школу. В это же время, аргентинский полузащитник Эвер Банега приехал на тренировку "не в кондиции", после чего Куман не только не выгнал его с базы, но еще и предоставил место в стартовом составе в следующем поединке. При этом, "донором" позиции стал именно Хоакин.

Заявление игрока перед предстоящей игрой на Камп Ноу прозвучало недвусмысленно: "Он не собирается здороваться со мной, и я не собираюсь его приветствовать". Отметился Хоакин и своим недавним высказыванием относительно специалиста: "Даже не в качестве технического персонала", — таков был ответ на вопрос "Сможет ли Куман перейти в Бетис".

Тренер также не остался в стороне в своих комментариях: "Он был игроком за 25 млн евро, который не стоил и 25 евро", на что Хоакин ответил в привычном для себя стиле: "Меня больше интересовало вино".

Матч Барселона — Бетис состоится 7 ноября на поле Камп Ноу. Начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию этого поединка.