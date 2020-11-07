Испания

Накануне очередной игры в Ла Лиге мадридский Реал потерял двух звездных исполнителей.

Как сообщает официальный сайт мадридского Реала, после прохождения общекомандного тестирования утром в пятницу (6 ноября), положительные результаты показали тесты бразильского полузащитника Каземиро и бельгийского нападающего Эдена Азара.

Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в ближайшем гостевом поединке команды против Валенсии в испанской Ла Лиге, который станет последним перед уходом команд на паузу для проведения матчей национальных сборных.

Каземиро в новом сезоне принял участие во всех десяти играх команды (764 минуты), оформив один забитый мяч и голевой пас в рамках Лиги чемпионов УЕФА. На счету Азара, по причине полученного повреждения, лишь 3 поединка за Реал в этом футбольном году, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом. Стоит отметить, что полузащитник только лишь недавно получил вызов в состав национальной сборной Бельгии.

Матч Валенсия — Реал пройдет в воскресенье, 8 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.