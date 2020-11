Нападающий мадридского Реала Эден Азар был вызван в сборную Бельгии после того, как пропустил октябрьские поединки своей национальной команды из-за мышечного повреждения. При этом, в сентябрьской порции игр Эден находился исключительно на скамейке запасных по причине долгого восстановления после повреждения голени.

Бельгийский полузащитник за свой клуб провел две последние игры, в которых подопечные Зинедина Зидана справились с Уэской (4:1) и миланским Интером (3:2). Азар отметился в матче Ла Лиги забитым мячом, а в рамках поединка Лиги чемпионов УЕФА провел на поле 65 минут.

"Эден позитивно отозвался о своем возвращении в игру. Он уже сыграл две игры за Реал и у него остались очень хорошие впечатления после них, — приводит слова Роберто Мартинеса издание Marca, — Мы с нетерпением ждем, когда он продолжит прогрессировать".

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl