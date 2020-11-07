Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и севильский Бетис.

После матча посреди недели в рамках Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо (2:1), каталонская Барселона возвращается к делам на внутренней арене, где ситуация для "блаугранас" начинает вырисовываться не самая радужная. Перед игрой против Бетиса подопечные Рональда Кумана отстают от "бело-зеленых" на четыре очка в турнирной таблице, а непосредственно в самой игре будут вынуждены справляться без Лионеля Месси в стартовом составе.

Помимо звездного аргентинца, у Барселоны также наблюдается выход Роберто в правом фланге обороны, а также появление Дембеле в тройке атакующих футболистов.

Мануэлю Пеллегрини, в свою очередь, пришлось решать проблему отсутствия Набиля Фекира с помощью выхода более оборонительного Вильяма Карвальо. Хоакин сыграет с первых минут, а о его непростых взаимоотношениях с наставником Барселоны мы писали ранее этим днем.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Гризманн, Фати.

Запасные: Нето, Тенас, Фирпо, Аленья, Брайтвейт, де ла Фуэнте, Дест, Месси, Мингеса, Пуч, Пьянич, Тринкан.



Бетис: Браво — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес, Каналес — Хоакин, Санабрия, Тельо.