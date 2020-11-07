Сроки восстановления вундеркинда пока неизвестны.
АНСУ ФАТИ, GETTY IMAGES
07 ноября 2020, 22:43
Каталонская Барселона в девятом туре испанской Ла Лиги добыла победу над Бетисом (5:2).
В первом тайме вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати получил повреждение и был заменен в перерыве на Лионеля Месси.
Как сообщает Twitter-аккаунт Барселоны, вундеркинду провели обследование, в ходе которого выявили разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления игрока пока остаются неизвестными.
В текущем сезоне Фати сумел забить пять голов в 10 матчах за Барселону во всех турнирах.