Испания

Сроки восстановления вундеркинда пока неизвестны.

Каталонская Барселона в девятом туре испанской Ла Лиги добыла победу над Бетисом (5:2).

В первом тайме вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати получил повреждение и был заменен в перерыве на Лионеля Месси.

Как сообщает Twitter-аккаунт Барселоны, вундеркинду провели обследование, в ходе которого выявили разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Фати сумел забить пять голов в 10 матчах за Барселону во всех турнирах.