Вингер не поможет своей команде в 2020 году.
Ансу Фати, getty images
08 ноября 2020, 06:29
Крайний полузащитник Барселоны Ансу Фати не сможет помочь своей команде в поединках вплоть до конца 2020 года, утверждает Sport.es.
Напомним, испанский футболист получил разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава в матче Примеры против Бетиса.
В текущем сезоне Фати сумел забить пять голов в 10 матчах за Барселону во всех турнирах.
К слову, прошедшем поединке против Бетиса свой первый гол в сезоне с игры забил нападающий Лионель Месси.