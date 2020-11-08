Испания

Вингер не поможет своей команде в 2020 году.

Крайний полузащитник Барселоны Ансу Фати не сможет помочь своей команде в поединках вплоть до конца 2020 года, утверждает Sport.es.

Напомним, испанский футболист получил разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава в матче Примеры против Бетиса.

В текущем сезоне Фати сумел забить пять голов в 10 матчах за Барселону во всех турнирах.

К слову, прошедшем поединке против Бетиса свой первый гол в сезоне с игры забил нападающий Лионель Месси.