Испания

Завершился поединок чемпионата Испании.

Леванте принимал Алавес в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании. Счет в матче открыл Перес на 4-й минуте.

"Лягушки" же смоли восстановить паритет лишь в начале второй половины игры.

Леванте — Алавес 1:1

Голы: Моралес, 51 — Перес, 4

Леванте: Фернандес — Везу, Сон, Клерк, Дуарте — Барди (Радоя, 86), Рочина (Де Фрутос, 63), Мальса (Кампанья, 63), Мелеро — Дани Гомес (Леон, 74), Моралес.

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лагуардиа, Агиррегабириа, Эли — Батталья, Пина (Ману Гарсия, 56), Мендес, Риоха (Хави Лопес, 83) — Лукас Перес (Сайнс, 70), Хоселу (Дейверсон, 83).

Предупреждения: Клерк — Мендес, Батталья, Риоха, Пачеко, Пина

