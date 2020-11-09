Испания

Главный тренер мадридского Реала прокомментировал сенсационное поражение его команды в гостях у Валенсии (1:4).

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал проводил гостевое противостояние на Месталье против находящейся уже длительный период времени в кризисе Валенсии. "Галактикос" вышли вперед за счет гола Карима Бензема в середине первого тайма, однако затем получили в свои ворота три пенальти по ходу поединка, а один из их футболистов — Рафаэль Варан — оформил автогол (1:4).

Наставник Реала Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции решил взять всю вину за поражение его команды на себя. Об этом сообщает издание Marca, приводя следующие слова француза:

"Мы хорошо начали игру в первые полчаса. Однако после гола мы решили поменять тактику своих действия, чем надломили ход поединка не в свою пользу. Сегодня с нами случился целый ряд неудач: 3 пенальти, автогол…. Было сложно понять, во что мы играем. Начало матча было хорошим, но после перерыва все пошло не по плану", — подвел небольшой итог игры на Месталье наставник.

По ходу поединка главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано неоднократно обращался за помощью к работе системы VAR, что не забыл упомянуть в своем ответе главный тренер Реала: "Я не собираюсь связываться с судьями. Они здесь для того, чтобы делать свою работу. Но с другой стороны, я отвечаю за составление стартового состава, а каждый игрок может высказать свое мнение и что-то сказать. Все они — игроки Реала, и они должны показывать свою лучшую игру. Нет оправданий или отговорок сегодняшнему выступлению".

"Я не думаю, что Валенсия тактически была лучше нас. Считаю, мы хорошо подготовились к игре. Я ответственен за подобный исход, потому что именно мне предстояло искать решения по ходу матча, но мы так ничего и не изменили после забитых мячей", — взял на себя ответственность Зинедин Зидан.

Реал подошел к десятому туру национального первенства на четвертой позиции в турнирной таблице, сумев набрать шестнадцать очков, отставая тем самым от лидера гонки — Реал Сосьедад — на четыре пункта, но имея игру в запасе.

После паузы на матчи национальных сборных, мадридский Реал ожидает гостевое противостояние с Вильярреалом.