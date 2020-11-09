Испания

Голкипер мадридского Реала прокомментировал ход неудачного противостояния его команды на Месталье (1:4).

Сенсационный исход противостояния Валенсии и мадридского Реала в рамках девятого тура испанской Премьер-лиги стал главным поводом для обсуждений поздним вечером в воскресенье, 8 ноября. Не остались в стороне и сами участники этого поединка. В частности, слова голкипера "галактикос" Тибо Курта на послематчевом интервью приводит официальный сайт клуба.

"Мы хорошо начали игру, забили гол, но не продолжили прессинговать, чем создали себе проблемы. Было назначено три пенальти в наши ворота. Соперники не создавали много моментов. Первый пенальти был назначен за игру рукой от Лукаса, я его смог его отразить, но арбитр сказал повторить исполнение. Я вновь был близок к успеху, но не смог парировать мяч повторно. Второй гол получился курьезным. После перерыва у нас было достаточно мотивации переломить ситуацию, и это, на мой взгляд, было возможно сделать сегодня", — дал свою оценку происходящему на поле вратарь.

Вратарь Реала выделил для себя несколько памятных эпизодов в поединке: "Как только начался второй тайм, я сделал хороший сейв, переведя мяч штангу (после дальнего удара Ли Кан Ина — ред.), а затем был близок к отражению двух пенальти. У нас было много шансов забить гол, но сегодня мяч не шел в ворота. Перед вторым голом я услышал, что на Асенсио был фол, но арбитр принял решение, и мы уже не можем ничего изменить".

В матче против Валенсии своей команде не смог помочь из-за заражения COVID-19 бразильский опорный полузащитник Каземиро. Однако Куртуа не склонен считать, что отсутствие ключевого исполнителя было решающим фактором для поражения: "Философия тренера заключается в том, что есть 25 футболистов, и все 25 могут играть, потому что сезон длинный. Есть игроки, которых сегодня не было, но те, кто играл, неплохо выступили. Пора оставить эту игру позади".

Тибо Куртуа уже держит в голове предстоящие матчи своего клуба после международной паузы: "Когда мы вернемся, нас ждут трудные матчи: находящийся в восхитительной форме Вильярреал, а также Интер, с которым мы играем в Лиге чемпионов. Поэтому мы не можем позволить этому матчу сильно повлиять на нас, мы должны быть сильными морально, осознать, что пошло не так, после чего — исправить проблемы как можно скорее".

Мадридский Реал отправится на гостевой поединок с Вильяррелом 21 ноября.