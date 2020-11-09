Испания

Футболист не сможет вернуться на поле на протяжении месяца.

Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде получил травму в матче девятого тура испанской Ла Лиги против Валенсии (4:1).

По информации издания AS, в результате обследования у футболиста обнаружили трещину большеберцовой кости правой ноги. Минимальный срок восстановления — один месяц.

Из-за данного повреждения Вальверде не сможет помочь команде в игре против донецкого Шахтера в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Также он не сыграет против Вильярреала, Интера, Алавеса, Севильи и Боруссии Д.

Видео голов и обзор матча Валенсия — Реал можно смотреть на Football.ua.