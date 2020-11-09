Футболист не сможет вернуться на поле на протяжении месяца.
ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ, GETTY IMAGES
09 ноября 2020, 16:33
Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде получил травму в матче девятого тура испанской Ла Лиги против Валенсии (4:1).
По информации издания AS, в результате обследования у футболиста обнаружили трещину большеберцовой кости правой ноги. Минимальный срок восстановления — один месяц.
Из-за данного повреждения Вальверде не сможет помочь команде в игре против донецкого Шахтера в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Также он не сыграет против Вильярреала, Интера, Алавеса, Севильи и Боруссии Д.
Видео голов и обзор матча Валенсия — Реал можно смотреть на Football.ua.