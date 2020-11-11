Испания

Аргентинский полузащитник завязал с футболом.

Бывший полузащитник Реала Фернандо Гаго ушел из футбола в возрасте 34 лет, сообщает Goal.com.

Аргентинец провел 121 матч за мадридцев за четыре с половиной сезона с января 2007 года по лето 2011 года, отдав 13 передач и забив всего один гол.

Гаго перешел в Реал из Бока Хуниорс и считался одним из лучших игроков Южной Америки.

Также полузащитник защищал цвета Велеса Сарсфилд, Валенсии, Ромы.

За сборную Аргентины полузащитник отыграл 61 матч, в том числе выходил на замену в финале ЧМ-2014.

Напомним, что Гаго мог завершить карьеру еще в конце 2018 года из-за очередной травмы.