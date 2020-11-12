Испания

Хавбек рассказал о взаимоотношениях игроков.

Полузащитник Севильи Иван Ракитич рассказал о своих наблюдениях за отношениями Лионеля Месси и Антуана Гризманна, будучи в Барселоне.

"Я видел, что они очень хорошо ладят. Я прекрасно поладил с Антуаном и Лео. Они проводят много времени вместе, пьют мате и так далее.

Если они оба начнут забивать голы, больше не будет разговоров — это требование и ожидание такой великой команды, как Барселона. Впрочем, я не волнуюсь, потому что это два потрясающих парня. Я желаю им всего наилучшего", — цитирует Ракитича Goal.

Ранее сообщалось, что бывший агент Гризманна заявил, что Месси мешал адаптации французского игрока в команде.