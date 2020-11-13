Испания

За испанского защитника могут побороться несколько клубов.

Серхио Рамос может покинуть Реал в статусе свободного агента по окончанию сезона, сообщает El Chiringuito. Контракт капитана мадридцев истекает следующим летом и согласно источнику, в ближайшие дни состоятся решающие переговоры с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Перес хочет удержать игрока, но 34-летний футболист всерьез настроен покинуть клуб.

Реал предложил Рамосу новый двухлетний контракт со снижением зарплаты на 20%, но футболист не согласен получать 12 млн евро в год и настаивает на подписании контракта на 3 года.

По информации источника, капитан столичного клуба покинет Реал с вероятностью в 80%.

Несколько европейских топ-клубов, включая Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, готовы предложить контракт Рамосу.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос повторил рекорд Буффона по колличеству игр за национальную сборную.