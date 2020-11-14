Испания

Мадридский клуб испытывает финансовые трудности, несмотря на пассивную трансферную кампанию в межсезонье.

Действующий чемпион испанской Ла Лиги мадридский Реал рассматривает возможность разгрузить зарплатную ведомость за счет сокращения зарплаты футболистов основного состава в 2021-м году.

Основания для данного решения очевидны — финансовое напряжение на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продолжает нарастать. Согласно информации ESPN, на которую ссылается ресурс Football Espana, это предложение уже было закреплено правлением клуба при составлении бюджета на сезон-2021/22.

При проведении переговоров с руководством, сторону футболистов будут представлять капитан команды Серхио Рамос, а также французские защитник Рафаэль Варан и нападающий Карим Бензема.

Стоит отметить, что опыт позитивных переговоров по данному вопросу у сторон уже был: в преддверии возобновления сезона-2019/20 было достигнуто соглашение о снижении зарплаты для игроков, тренеров и руководителей на 10-15%.

В данный момент источник не располагает никакими подробностями о том, насколько каждый отдельный футболист мог бы снизить свою зарплату, однако, по некоторой информации, команда вновь готова пойти на определенные сокращения.

Следующий матч мадридского Реала пройдет в рамках десятого тура испанской Ла Лиги — гостевая игра с Вильярреалом начнется в 17:15 по киевскому времени, в субботу, 21 ноября.