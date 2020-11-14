Испания

"Матрасники" хотят заполучить аргентинского нападающего.

Атлетико хочет подписать Пауло Дибалу в ближайшее трансферное окно и готов задействовать в сделке Альваро Морату, сообщает TNT Sports.

Испанский нападающий выступает за турицев на правах арендного соглашения и сможет перейти на полноценной основе. Также "матрасники" предложат 35 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Дибалы шесть матчей за "старую синьору" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Напомним, что Ювентус и Пауло Дибала пока что не могут прийти к соглашению в переговорах о новом контракте.