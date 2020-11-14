Италия

Переговорный процесс продолжается.

Ювентус и Пауло Дибала пока что не могут прийти к соглашению в переговорах о новом контракте, сообщает Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что аргентинец не согласен уйти на уступки в заработной плате, а туринцы не могут позволить себе большой оклад из-за финансовых последствий пандемии коронавируса.

В текущем сезоне на счету Дибалы шесть матчей за "старую синьору" во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Напомним, что нападающий тренировался индивидуально из-за проблем с мочеполовой системой.