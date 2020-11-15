Испания

Каталонский клуб не будет против сохранить одного из наиболее талантливых игроков своего поколения.

Нападающий каталонской Барселоны Анссумане Фати Виейра (более известный как Ансу Фати) намерен подписать новый контракт с каталонской Барселоной уже в следующем году. Об этом сообщает издание испанское издание Marca, указывая при этом, что переговоры между сторонами уже активно ведутся.

"Блаугранас" преисполнены решимости сохранить 18-летнего футболиста, даже несмотря на то, что он подписал свой первый полноценный контракт летом прошлого года, как только сумел ворваться в состав основной команды.

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до 2022 года, с возможностью продления до 2024 года, однако каталонцы, как сообщает источник, хотят заранее активировать эту опцию, предложив игроку большую сумму в зарплатной ведомости.

Совершить данный шаг Барселона планирует в начале следующего года, тем самым заблокировав для футболиста возможные приглашения с более весомой финансовой составляющей.

При этом, если представители Фати пойдут на данную сделку, но величина суммы отступных за футболиста возрастет до рекордных 400 млн евро.

В текущем сезоне испанец провел 10 поединков, в которых оформил 9 результативных действий (5 голов + 4 передачи). В данный момент нападающий проходит курс реабилитации после перенесенной травмы колена.