Испания

Это может быть первый случай в истории Испании, когда за расизм на трибунах фанатов отправят под стражу.

Прокуратура Барселоны по преступлениям на почве ненависти вынесла обвинение в адрес двух фанатов Эспаньола за расистские оскорбления нападающему баскского Атлетика Инаки Вильямс во время матча на стадионе Корнелья-Эль Прат 25 января 2019 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Иск футбольного клуба Атлетик Бильбао, который ранее публиковался в Europa Press и Diario AS, содержит информацию, что "во время ухода на замену футболист услышал доносящиеся с трибун возгласы, направленные на унижение его достоинства и содержащие оскорбления на почве расовой неприязни".

Руководитель прокуратуры Барселоны Мигель Анхель Агилар в своем комментарии по данному делу указал, что определенная группа лиц на трибунах исполняла "звукоподражание, имитирующее шум, издаваемое обезьянами, что широко известно, а также неоднократно повторялось группами болельщиков в разных странах для того, чтобы унизить достоинство чернокожих футболистов".

Для идентификации нарушителей, которые якобы направили расистские оскорбления в адрес Вильямс, Эспаньол предоставил записи с камер видеонаблюдения на стадионе, а прокуроры провели необходимые действия по опознанию подозреваемых, их допросу и дальнейшему открытию дела.

Согласно информации, полученной источником от полицейского отделения Mossos d’Esquadra, три человека — несовершеннолетний и двое взрослых — были опознаны и вызваны для дачи показаний в полицейский участок. Из двух взрослых один воспользовался своим правом не отвечать, а другой не явился.

Предварительная оценка прокурором произошедшего — предполагаемое преступление против осуществления основных прав и общественных свобод в форме причинения вреда достоинству человека из-за дискриминации по признаку национальности или национального происхождения, в результате чего прокурор будет просить Инструкционный суд Корнельи Льобрегата, в зоне ответственности которого расположен стадион, открытия слушания по этому делу.

Примечательно, что это первая жалоба в истории, поданная прокуратурой Барселоны по борьбе с преступлениями на почве ненависти в связи с расистскими оскорблениями во время футбольного матча.

Иньяки Вильямс родился в Бильбао в семье ганских родителей, которые попали на территорию Испании, сумев пересечь пустыню пешком, после чего пересекли границу автономного испанского горда Мелилья, который расположен на Африканском континенте.