Испания

Бразилец сомневается, что Лео останется на Камп Ноу.

Легенда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси все же покинет клуб.

"Месси получит лучшие предложения от других клубов. Сам же знает, что Барселона не сможет удержать его, у них нет ресурсов. Другие смогут дать ему больше денег. Если мы добавим к этому тот факт, что Барселоне придется сокращать зарплаты, а Месси и так хотел уйти, то ситуация становится совсем сложной".

"Только если они выиграют Лигу чемпионов или Ла Лигу в этом сезоне, или если Куману удастся собрать команду, которая хорошо играет в футбол, я могу представить, что Месси пересмотрит свою позицию. Но мне кажется, что это его последний сезон в Барселоне", цитирует Ривалдо Marca.

Отметим, в СМИ уже появилась информация о заинтересованности в Месси со стороны Манчестер Сити. Сам футболист дал резонансное интервью, в котором заявил, что устал быть причиной всех бед Барселоны.