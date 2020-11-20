У Барселоны и Фати серьезные разногласия по поводу подписанного контракта

Испания

Стороны по разному интерпретируют подписанный летом контракт.

В декабре 2022 года Ансу Фати подписал с Барселоной новый контракт. Тогда было объявлено, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года с возможностью продления на еще два сезона.

Фати с декабря сильно прогрессировал и этим летом агент футболиста Жорже Мендеш попросил руководство поднять своему клиенту заработную плату. Барселона тут же вступила с агентом в переговоры о переподписании контракта и здесь у сторон появились принципиальные разногласия.

Как сообщает Mundo Deportivo, представители "блаугранас" уверены, что текущий контракт Фати действует до 2024 года. Они объясняют это тем, что в соглашение прописано автоматическое продление контракта в 2022 году в одностороннем порядке со стороны Барселоны.

Сторона игрока, в свою очередь, утверждает, что обязательной оговорки быть не может, так как Ансу подписывал контракт несовершеннолетним, а люди его возраста не могут подписывать соглашение более чем на три года.