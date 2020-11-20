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    20 ноября 2020, 09:49

    У Барселоны и Фати серьезные разногласия по поводу подписанного контракта

    Стороны по разному интерпретируют подписанный летом контракт.

    Ансу Фати, getty images
    Ансу Фати, getty images 20 ноября 2020, 09:49

    В декабре 2022 года Ансу Фати подписал с Барселоной новый контракт. Тогда было объявлено, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года с возможностью продления на еще два сезона.

    Фати с декабря сильно прогрессировал и этим летом агент футболиста Жорже Мендеш попросил руководство поднять своему клиенту заработную плату. Барселона тут же вступила с агентом в переговоры о переподписании контракта и здесь у сторон появились принципиальные разногласия.

    Как сообщает Mundo Deportivo, представители "блаугранас" уверены, что текущий контракт Фати действует до 2024 года. Они объясняют это тем, что в соглашение прописано автоматическое продление контракта в 2022 году в одностороннем порядке со стороны Барселоны.

    Сторона игрока, в свою очередь, утверждает, что обязательной оговорки быть не может, так как Ансу подписывал контракт несовершеннолетним, а люди его возраста не могут подписывать соглашение более чем на три года.

    В данный момент нападающий проходит курс реабилитации после перенесенной травмы колена.

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