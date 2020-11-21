Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 10-го тура Примеры.

После международной паузы действующий чемпион Испании сразится с набравшим ход Вильярреалом.

Вильярреал — Реал

Суббота, 21 ноября, 17:15, Вильярреал, Эстадио де ла Серамика. Арбитр встречи — Хосе Эрнандес.

Вот так бывает, что матч действующего чемпиона Испании против одной из лучших команд текущего сезона не является центральным в туре. Это звание справедливо забрали Барселона и Атлетико, которые закроют программу субботы. А Реал в матче с Вильярреалом попробует обогнать "желтую субмарину" в турнирной таблице.

Вильярреал очень неплохо начал сезон, добыв пять побед за девять туров и лишь раз проиграв. Такие результаты поставили команду на второе место в турнирной таблице, но это лишь начало пути. Закрепиться в зоне Лиги чемпионов будет очень непросто. А целью "субмарины" является как раз топ-4. А с кем, как не с Реалом, нужно подтверждать свои амбиции?

Реал продолжает лихорадить. Команда то выдает хороший матч, то безвольно проигрывает Валенсии. Игровой кризис продолжается и крайне мало предпосылок, что после международной паузы ситуация изменится. Реалу из года в год крайне тяжело даются матчи на Эстадио де ла Серамика и нынешний поединок исключением вряд ли станет.

Что касается кадровой ситуации, то ситуация хуже у Реала. Азар болеет коронавирусом, Рамос и Вальверде травмированы. Также под вопросом участие в матче Карима Бензема. У хозяев "вне игры" лишь Альберто Морено.

Травмированы: Морено — Вальверде, Рамос

COVID-19: Азар (Реал)

Под вопросом: Бензема, Одриосола (оба — Реал)