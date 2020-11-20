Испания

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал инцидент Лео Месси с журналистами.

Лео Месси вернулся из Аргентины в Барселону и его прямо в аэропорту стали занимать провокационными вопросами. Так, журналисты попросили капитана Барселоны прокомментировать слова бывшего агента Антуана Гризманна, Эрика Ольхаца, о том, что в клубе царит настоящая атмосфера террора: есть те, кто за Месси, и они получают все блага, и те, кто не хочет быть в "свите" аргентинца, и чья жизнь превращается в ад.

Месси вскипел и прокричал: "Идиот! Сколько можно во всех проблемах Барселоны винить меня? Я уже устал от этого!"

"Понимаю, почему Лео разозлился. Я считаю, что к таким людям, как Лео, нужно относиться с еще большим уважением. После дороги спрашивать у Месси о Гризманне неуважительно. Я не видел между ними никаких проблем. Я не хочу искать проблемы. Это все чушь собачья", — сказал Куман.

Уже завтра, 21 ноября, Барселона на выезде сразится с Атлетико.

"Нас ждет сложная игра против сильной команды. Нельзя не отметить работу Диего Симеоне на протяжении всех этих лет. Будет тяжелый матч, но мы уверены в себе", — сказал Куман.

Барселона перед стартом 10-го тура идет на 8 месте.