Испания

Победа была необходима обеим командам, но решающего усилия к достижению успеха они так и не совершили (1:1).

Испанская Ла Лига открывала череду событий своего 10-го тура противостоянием между командами из нижней половины турнирной таблицы, в котором и Осасуне, и Уэске, было бы неплохо разжиться набранными баллами.

Поединок начался с неожиданной активности от гостей, которая обеспечила им быстрый забитый мяч. Рамирес воспользовался неудачной игрой голкипера Эрреры, которому не отражении удалось качественно отразить простел с правого фланга от Рафы Мира.

Осасуна начала серьезно поджимать своего соперника только лишь во втором тайме, однако к успешному удару в створ пришла с некоторым запозданием. На 68-й минуте Давид Гарсия кивком головой замкнул подачу Хони с левого фланга, но на большее хозяев поля в этом матче не хватило.

Осасуна — Уэска 1:1

Голы: Д. Гарсия, 68 — Рамирес, 5

Осасуна: Эррера — Ронкалья (Видаль, 79), У. Гарсия, Д. Гарсия, Крус — Торрес, Ойер, Перес, Хони (Барха, 84) — Будимир (Адриан, 79), Р. Гарсия.

Уэска: Фернандес — Лопес, Инсуа, Сиовас, Галан — Феррейро (Хуан Карлос, 87), Москера, Рико (Гомес, 86), Б. Гарсия — Мир, Рамирес (Оказаки, 76).

Предупреждения: Будимир — Инсуа, Лопес, Нвакали.