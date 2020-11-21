Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура Ла Лиги между Вильярреалом и мадридским Реалом.
дани карвахаль и эден азар, getty images
21 ноября 2020, 16:22
Основной защитник мадридского Реала Дани Карвахаль, пропустивший почти два месяца из-за травмы, полностью восстановился и готов сыграть против Вильярреала с первых минут. В стартовом составе "сливочных" оказался и Эден Азар, вернувшийся после пребывания на самоизоляции.
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, Педраса — Парехо, Иборра, Тригерос — Морено, Бакка, Гомес
Запасные: Рульи, Пенья, Коклен, Пино, Коста, Фунес-Мори, Ниньо, Баэна, Кубо, Эступиньян, Фойт, Чуквезе
Реал: Куртуа — Карвахаль, Начо, Варан, Менди — Модрич, Кроос, Эдегор — Васкес, Диас, Азар
Запасные: Лунин, Альтубе, Иско, Винисиус, Асенсио, Марсело, Родриго, Субьела, Чуст
Матч Вильярреал — Реал начнется в 17:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.