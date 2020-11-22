Испания

Аргентинский наставник мадридского Атлетико обсудил с журналистами итоги противостояния его команды против Барселоны.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на своем поле принимал каталонскую Барселону, которую ни разу до этого поединка не обыгрывал в чемпионате под руководством аргентинского специалиста Диего Симеоне. Игра завершилась минимальной победой "матрасников" (1:0), а сам наставник поделился эмоциями на послематчевой пресс-конференции. Его слова приводит издание Diario AS.

"Футбол — это игра за игрой. Иногда нам удается побеждать, а иногда приходится проигрывать, в последних играх мы всегда были близки к победе, — начал свой ответ Диего Пабло Симеоне, — Я очень доволен работой команды, пониманием того, что какой футбол нравится самим игрокам, разными способами поведения как в атаке, так и в обороне. У нас были очень хорошие момент, например — у Льоренте, которые могли бы закончиться голом. Нам удалось забить, что позволило нам спокойно играть в поисках второго мяча".

Оценивая потенциал своих подопечных, аргентинский специалист не скрывал эмоций: "Нам нужны они все: Фелипе, который в прошлом сезоне играл менее часто, Лоди, который, несомненно, будет важен, понемногу выходит на поле Кондогбиа, Сауль находится в своей лучшей форме, Корреа демонстрирует необычайный рост, не говоря уже о Жоау Феликсе или энтузиазм Косты, когда он вошел в игру с замены. Мои игроки вызывают у меня энтузиазм, потому что я вижу, что они хотят найти себя в моем футболе".

Про соперника по отчетной встрече Симеоне говорит с уважением: "Я всегда ожидаю от них лучшей игры. Куман перед игрой в Турине показал похожий на сегодняшний состав, который получит усиление в среду (в рамках Лиги чемпионов). Обе команды смотрели в сторону центральной зоны и там держали мяч, пытаясь прорваться в атаке. Мы оказались в этом успешнее".

О первой победе над Барселоной в чемпионате в качестве тренера Симеоне говорил с восхищением: "Мы упустили много побед до этого, хотя всегда были очень близки. Думаю, моя команда сыграла на победу с полной самоотдачей, к чему мы всегда и стремимся".

Наставник высказал мнение и о предстоящей игре его команды в Лиге чемпионов: "Наша команда очень хорошо собрана, я уже давно об этом говорю. Но сейчас нам нужна для того, чтобы продолжать борьбу, потому что в среду будет очень сложная игра, в которой мы должны зацепиться за победу".

Следующий матч мадридского Атлетико пройдет в рамках Лиги чемпионов УЕФА. В среду, 25 ноября, "матрасники" будут принимать московский Локомотив.