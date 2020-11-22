Испания

Нидерландский специалист дал комментарий относительно неудачного выступления его команды в матче против мадридского Атлетико.

Десятый тур испанской Ла Лиги ознаменовался первым поражением каталонской Барселоны на поле стадиона Ванда Метрополитано в матче против мадридского Атлетико (0:1). Слова нидерландского наставника "блаугранас" Рональда Кумана приводит ежедневное издание Diario AS.

"Мы постарались выровнять игру после пропущенного мяча. У нас было немного моментов, однако был шанс отыграться во втором тайме благодаря удару головой от Ленгле. С Атлетико Мадрид любая игра стоит больших усилий, против них трудно создавать моменты. Их гол был нашей ошибкой, потому что на 45+2-й минуте, имея мяч в ногах, нельзя его потерять. То, что произошло в игре в данной игре, не должно было произойти", — считает специалист.

По ходу второго тайма тяжелую травму получил испанский центральный защитник Барселоны Жерар Пике, а под занавес поединка потянул мышцу фланговый оборонец Серхи Роберто. Однако Куман, на момент начала пресс-конференции, не имел информации о состоянии своего подопечного: "Я волнуюсь, как и любой тренер. Есть много травм из-за плотного графика, и нам нужно дождаться результатов, чтобы увидеть, как игроки себя чувствуют, и будут ли они отсутствовать какое-то время. Я этого еще не знаю. Но, безусловно, волнуюсь".

"Как и любой тренер, я несу ответственность за результаты команды. Я должен продолжать доверять моим игрокам, но мне все равно надо улучшать ситуацию в защите и атаке. На данном этапе, мы не смогли проделать большей работы, чем та, что уже есть. Думаю, до последней секунды футболисты сделали все, чтобы сыграть вничью, и в следующих матчах мы должны продолжать работать так же. Меня даже не волнует: матч чемпионата это или еврокубков, нам нужно выиграть серию игр — вот что важно".

"Сейчас не время для комментариев в этом направлении, — говорит Куман о возможном закравшемся сомнении о правильности выбранного им пути, — У нас есть состав, который является неполноценным в силу многих обстоятельств, и нам нужно много работать, чтобы улучшить свои результаты".

Каталонская Барселона свой следующий матч сыграет во вторник, 24 ноября, когда в Киеве сразится с Динамо. Начало в 22:00 по киевскому времени.