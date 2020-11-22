Испания

Игрок покинул поле во втором тайме.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Барселона в гостях уступила мадридскому Атлетико (1:0).

На 64-й минуте случился неприятный эпизод для защитника каталонцев Жерара Пике. Жорди Альба пошел в стык против Анхеля Корреа, а тот, падая, зацепил Пике.

Футболист не смог продолжить матч и покинул поле со слезами. Вместо него на поле появился Дест.

Пока неизвестна тяжесть травмы защитника. Однако проблема, вероятнее всего, с коленом. Его участие в матче против киевского Динамо остается под вопросом.