Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 10-го тура испанской Ла Лиги.

Вице-чемпион Испании совершил неудачный выезд в Мадрид, где впервые в своей истории уступил на Ванда Метрополитано, пропустив гол из-за досадной ошибки голкипера Марк-Андре тер Штегена перед уходом на перерыв.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

Атлетико — Барселона 1:0

Гол: Феррейра Карраско, 45+3.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте (Коста, 73), Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Фелипе, 90+1) — Корреа (Кондогбия, 84), Фелиш (Лемар, 84).

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике (Дест, 62), Ленгле, Альба — Пьянич (Брайтвейт, 83), де Йонг — Дембеле, Месси, Педри (Коутиньо, 57) — Гризманн (Тринкан, 83).

Предупреждения: Коке, Феррейра Карраско, Савич, Хименес.