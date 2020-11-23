Испания

"Летучие мыши" набрали один балл на выезде.

Валенсия в поединке десятого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Алавесу и сыграла вничью со счетом 2:2.

"Летучие мыши" пропустили два быстрых гола, но смогли восстановить паритет во второй половине игры.

Алавес — Валенсия 2:2

Голы: Наварро, 2, Перес, 16 — Вальехо, 73, Гильямон, 77

Алавес: Пачеко — Лежен, Дуарте, Лагуардиа, Химо Наварро - Хота (Ману Гарсия, 56), Батталья, Пина, Риоха — Хоселу (Гвидетти, 71), Лукас Перес (Сайнс, 72).

Валенсия: Доменек — Гайя (Лато, 90), Паулиста, Гильямон, Васс Рачич, Солер, Муса, Черышев (Вальехо, 58) — Ли Кан Ин (Гедеш, 58), Гамейро.

Предупреждения: Лежен — Гильямон