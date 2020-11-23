Испания

Французский форвард намерен "расставить все по своим местам".

Нападающий Антуан Гризманн в последние несколько недель стал объектом обсуждений после того, как его бывший агент Эрик Олатс заявил, что Лионель Месси виноват в плохой адаптации француза в Барселоне.

Гризманн дал интервью Movistar+, в котором решил разъяснить всю ситуацию. Испанский канал уже сделал анонс данного события, а полное интервью игрока каталонского гранда выйдет в ближайшие несколько часов.

"На презентации в Барселоне я сказал, что хочу говорить на поле, но не за его пределами. У меня всегда лучше получалось отвечать с мячом в ногах. думаю, что настало время расставить все по своим местам. Я долго терпел многие вещи, разные комментарии. С меня хватит", — заявил футболист.