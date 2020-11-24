Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 10-го тура испанской Ла Лиги.
Атлетик — Бетис, Getty Images
24 ноября 2020, 07:50
В заключительном поединке десятого тура испанской Ла Лиги баскский Атлетик в домашних условиях не оставил шансов севильскому Бетису, оформив по два забитых мяча в каждом из таймов (4:0).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Атлетик — Бетис 4:0
Голы: Руис, 9 (в свои ворота), Капа, 33, Мунианин, 59, Беренгер, 68
Атлетик: Симон — Берчиче (Баленсиага, 88), Йерай, Капа, Мартинес — Весга, Венседор, — Беренгер (Морсильо, 70), Муниаин (Сансет, 70), Вильялибре (Лекуэ, 88) — Уильямс (Рауль Гарсия, 76).
Бетис: Браво — Эмерсон, Морено, Сидней, Руис — Хоакин (Лайнес, 71), Родригес, Тельо (Иглесиас, 62), Вильям Карвалью (Морон, 61), Родри (Руибаль, 84) — Санабрия (Гуардадо, 62).