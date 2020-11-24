Испания

Легендарный камерунец подумал о селекции "сине-гранатовых".

Бывший нападающий Барселоны, Интера, Челси и других клубов Самуэль Это'о дал совет селекционному отделу каталонского клуба.

Легендарный футболист считает, что клубу стоит подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и вундеркинда Боруссии Юссуфа Мукоко. Также Это'о спрогнозировал, сколько еще лидер Барселоны Лионель Месси сможет демонстрировать хороший уровень игры.

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"Думаю, что Месси сможет еще несколько лет показывать высокий уровень футбола. Клубу стоит уже задуматься о будущем", — сказал Это'о в интервью Diario Sport.

Отметим, Лионель Месси может покинуть Барселону в ближайшее время. Аргентинцу готовы предложить заманчивый контракт боссы Манчестер Сити.