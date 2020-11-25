Испания

Защитник Барселоны Жерар Пике взял время на раздумье.

Жерар Пике прошел очередное обследование после тяжелой травмы, полученной в матче против Атлетико, и врачи гарантируют ему полное восстановление только после хирургического вмешательства — сообщает AS.

Защитник Барселоны проконсультировался в клинике Ciutat Esportiva с известным специалистом по спортивным травмам профессором Рамоном Кугатом, который считает, что можно обойтись без операции, но лучше все-таки использовать хирургическое вмешательство.

У Пике растяжение внутренней боковой связки колена третьей степени с частичным повреждением крестообразной связки, но при этом жидкость в колене не накапливается. Существует консервативное лечение, которое приводит к полному восстановлению, как это было в свое время с Раулем, однако полную гарантию даст только операция.

Кугат предоставил футболисту, который не хочет ложиться под нож, несколько дней на размышление. В любом случае Пике не появится на поле раньше апреля 2021 года.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов Барселона без Пике разгромила Динамо.