Испания

Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего не выявили.

В поединке 11-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид встретился с Леванте на своем поле.

Хозяева минимально лидировали в счете благодаря Маркосу Андре, однако сохранить победный счет не удалось.

Под занавес матча арбитр назначил в ворота Вальядолида пенальти, который успешно реализовал Кампанья.

Вальядолид — Леванте 1:1

Голы: Маркос Андре, 57 — Кампанья, 83 (пен).

Вальядолид: Масип, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Орельяна, Эрвиас (Янко, 70), Алькарас, Сан-Эметерио (Санчес, 88), Плано (Жота, 85), Маркос Андре, Гвардиола.

Леванте: Карденас, Сон (Дани Гомес, 71), Постиго, Везу, Клерк, Мальса (Коке, 80), Кампанья, Рочина, Мелеро (Де Фрутос, 67), Рохер Марти (Леон, 80), Моралес (Робер, 71).

Предупреждения: Постиго, Мелеро, Дани Гомес.