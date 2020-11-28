Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Алавесом.

Опорный полузащитник Реала Каземиро вернулся в стартовый состав команды. Он сыграет с первых минут в поединке с Алавесом. Лукас Васкес снова выйдет на правом фланге обороны из-за травмы Дани Карвахаля. Из-за этого место в атакующей линии "сливочных" досталось Марко Асенсио.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Диас, Азар

Запасные: Лунин, Альтубе, Родриго, Иско, Эдегор, Милитан, Винисиус, Менди

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Риоха — Пелетейро, Батталья, Пина — Хоселу, Перес

Запасные: Сивера, Дейверсон, Тавареш, Родригес, Гвидетти, Мендес, Агиррегабирия, Гарсия, Марин, Эли, Сайнс, Лопес

Матч Реал — Алавес начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.