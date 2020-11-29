Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона примет Осасуну на своем поле в рамках одиннадцатого тура чемпионата Испании.

Барселона — Осасуна

Воскресенье, 29 ноября, 15:00. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный тренер — Антонио Матеу Лаос.

Как бы это не было удивительно, но в данном поединке сойдутся соседи по турнирной таблице. Барселона после восьми сыгранных матчей набрала всего лишь одиннадцать баллов и идет на тринадцатой строчке. В прошлом туре "сине-гранатовые" играли против Атлетико и уступили с минимальным счетом.

Дела Барселоны сейчас идут не лучшим образом. Несмотря на выход в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе над Динамо, к Рональду Куману остается очень много вопросов. Осасуна, в свою очередь, находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы с одиннадцатью набранными пунктами после девяти матчей.

Осасуна в прошлом туре играла против Эйбара — матч закончился ничьей с "сухим" счетом. Раньше Барселона любила поиздеваться над памплонцами и отправить в их ворота мячей так семь (в 2014 и 2017), но последние матчи показывают, что Осасуна готова бороться за очки. Памплонцы набрали четыре балла в последних двух матчах против Барселоны.

"Сине-гранатовые" продолжают испытывать кадровые проблемы, в особенности это касается линии обороны, где из здоровых центральных защитников остались лишь Ленгле и Мингеса. Тренерский штаб "сине-гранатовых" дал отдых Месси и еще нескольким лидерам команды в игре против Динамо, а потому усталость не должна помешать каталонцам в отчетном матче.

Не сыграют: Араухо, Фати, Умтити, Роберто, Пике — Авилья, Брандон, Гарсия, Адриан