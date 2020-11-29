Испания

Предлагаем вам лучшие моменты поединка.

Реал в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Алавес и уступил со счетом 1:2.

Мадридцы сперва пропустили с пенальти, а в начале второй половины игры грубую ошибку совершил Куртуа, отдав неточную передачу.

Подопечные Зинедина Зидана смогли забить лишь на 86-й минуте, но этого было недостаточно.

Обзор матча:

Реал — Алавес 1:2

Голы: Каземиро, 86 — Перес, 5 (с пенальти), Хоселу, 49

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Марсело (Менди, 69) — Модрич (Эдегор, 69), Каземиро, Кроос (Иско, 69) — Асенсио (Винисиус, 63), Диас, Азар (Родриго, 28)

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Риоха (Лопес, 88) — Пелетейро, Батталья, Пина (Мендес, 77) — Хоселу (Дейверсон, 90+1), Перес (Сайнс, 88)

Предупреждения: Каземиро, Кроос — Риоха, Дуарте, Мендес