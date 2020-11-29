Мадридцы в последнее время страдают от решений арбитров.
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29 ноября 2020, 00:42
Реал в рамках одиннадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Алавес и уступил со счетом 1:2.
Гости открыли счет благодаря голу с пенальти, который арбитр назначил за игру рукой Начо.
За последние три тура чемпионата Испании в ворота Реала назначили пять пенальти, из-за чего "сливочные" стали первой командой Ла Лиги в XXI веке, которая получила пять пенальти в свои ворота за месяц, сообщает Gracenote Live.
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