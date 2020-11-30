Испания

Команды выдали увлекательный поединок.

В рамках одиннадцатого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад в домашних стенах поделил очки с Вильярреалом (1:1).

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте игры. Херард Морено сумел реализовать 11-метровый удар. Однако долго Вильярреал не лидировал. Пенальти был поставлен и в их ворота на 33-й минуте. Его реализовал Оярсабаль.

Реал Сосьедад — Вильярреал 1:1

Голы: Оярсабаль, 33 - Морено, 6

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Муньос (Монреаль, 81), Элустондо (Сальдуа, 46), Субельдия — Ойарсабаль (Янузай, 81), Мерино, Барренечеа (Порту, 70), Гевара (Субименди, 69), Лопес — Виллиан Жозе.

Вильярреал: Асенхо — Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Педраса (Кубо, 74) — Иборра, Парехо, Тригерос (Коклен, 55), Марио Гаспар — Бакка (Чуквуэзе, 46), Жерар Морено.

Предупреждения: Элустондо, Пау Торрес, Альбиоль, Ле Норман, Барренечеа, Иборра, Муньос.