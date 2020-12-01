Испания

Менеджер всерьез обижен на свой бывший клуб.

Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен заявил, что клуб никак не уведомил его об увольнении и не выплатил никакой компенсации.

"В моем случае, хорошо известно, что 17 августа и клуб, и президент объявили о моем немедленном увольнении. Однако, месяц спустя, они впервые прислали мне письменное сообщение об указанном увольнении".

"Барса не выплатила мне компенсацию и ничего не предложила. Они даже не позвонили мне, чтобы сказать, что я уволен", — сказал Сетьен COPE.

Ранее сообщалось, что испанский специалист и вовсе подал в суд на каталонский клуб.