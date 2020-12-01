Испания

Каталонцы продолжают искать игрока на позицию центрального защитника.

Барселона заинтересована в подписании бразильского защитника Атлетико Фелипе, сообщает AS.

По информации источника, тренерский штаб мадридцев не рассчитывает на 31-летнего футболиста, а каталонский клуб с помощью такого трансфера мог бы решить кадровые проблемы, возникшие в результате серии травм у защитников команды.

На данный момент из-за повреждений команде Рональда Кумана не могут помочь Клеман Ленгле, Жерар Пике и Самюэль Умтити.

Однако, несмотря на то, что Фелипе стал получать в Атлетико меньше игровой практики, столичный клуб не планирует расставаться с игроком, рассматривая его как игрока ротации.

В текущем сезоне Фелипе провел в составе своей команды 9 игр и не отличился в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона следит за выступлениями норвежского нападающего Эрлинга Холанда.