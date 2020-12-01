Каталонцы следят за выступлениями норвежского нападающего.
Эрлинг Холанд, Getty images
01 декабря 2020, 18:58
Барселона изучает возможность подписания форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport.
По информации источника, помимо каталонского клуба за молодого игрока "шмелей" также готовы побороться Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и ПСЖ.
Однако нынешнее финансовое положение Барселоны не позволяет осуществить подобный трансфер в ближайшем будущем. Трансферная стоимость Холанда, по данным источника, составляет 100 миллионов евро и "блауграна" не может заплатить такую цену за молодого футболиста.
Напомним, что не так давно норвежский форвард получил награду Golden Boy-2020, которая вручается лучшему молодому футболисту года.
В текущем сезоне Холанд провел в составе дортмундской Боруссии 14 игр, в котрых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в Барселону может вернуться молодой защитник Жан-Клер Тодибо.