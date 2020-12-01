Испания

Каталонцы следят за выступлениями норвежского нападающего.

Барселона изучает возможность подписания форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает Diario Sport.

По информации источника, помимо каталонского клуба за молодого игрока "шмелей" также готовы побороться Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и ПСЖ.

Однако нынешнее финансовое положение Барселоны не позволяет осуществить подобный трансфер в ближайшем будущем. Трансферная стоимость Холанда, по данным источника, составляет 100 миллионов евро и "блауграна" не может заплатить такую цену за молодого футболиста.

Напомним, что не так давно норвежский форвард получил награду Golden Boy-2020, которая вручается лучшему молодому футболисту года.

В текущем сезоне Холанд провел в составе дортмундской Боруссии 14 игр, в котрых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Барселону может вернуться молодой защитник Жан-Клер Тодибо.