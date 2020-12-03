Функционер считает, что расставание с Месси прошлым летом было бы правильным решением для клуба.
Лионель Месси, Getty images
03 декабря 2020, 18:00
Исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускет заявил, что с финансовой точки зрения Барселоне было бы выгодно продать Лионеля Месси прошлым летом.
"Если посмотреть на ситуацию с экономической точки зрения, то прошлым летом я бы продал Месси. Это был бы хороший вариант, который бы позволил нам сэкономить", — приводит слова Тускета Marca.
Функционер также прокомментировал возможные трансферы Барселоны в ближайшем будущем.
"Я обсуждал это с Куманом несколько раз. Если в январе будут доступные предложения, тогда будут трансферы. Я не думаю, что кто-то из других кандидатов сможет бесплатно подписать Холанда.
Подписание Неймара также возможно только в том случае, если он перейдет бесплатно", — сказал Тускет.
Отметим, что Карлес Тускет занимает пост исполняющего обязанности президента Барселоны с прошедшего октября, после того, как предыдущий глава клуба Жозеп Бартомеу ушел в отставку в связи с серией неудачных результатов команды.
Ранее сообщалось, что выборы нового президента Барселоны
запланированы на 24 января следующего года.