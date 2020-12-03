Испания

Функционер считает, что расставание с Месси прошлым летом было бы правильным решением для клуба.

Исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускет заявил, что с финансовой точки зрения Барселоне было бы выгодно продать Лионеля Месси прошлым летом.

"Если посмотреть на ситуацию с экономической точки зрения, то прошлым летом я бы продал Месси. Это был бы хороший вариант, который бы позволил нам сэкономить", — приводит слова Тускета Marca.

Функционер также прокомментировал возможные трансферы Барселоны в ближайшем будущем.

"Я обсуждал это с Куманом несколько раз. Если в январе будут доступные предложения, тогда будут трансферы. Я не думаю, что кто-то из других кандидатов сможет бесплатно подписать Холанда.

Подписание Неймара также возможно только в том случае, если он перейдет бесплатно", — сказал Тускет.

Отметим, что Карлес Тускет занимает пост исполняющего обязанности президента Барселоны с прошедшего октября, после того, как предыдущий глава клуба Жозеп Бартомеу ушел в отставку в связи с серией неудачных результатов команды.