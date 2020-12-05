Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура Ла Лиги между Севильей и мадридским Реалом.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан оставил Марко Асенсио в запасе на матч против Севильи. Его место на поле займет Винисиус. Кроме того, в основу "сливочных" вернулся Каземиро, который не сыграл ни минуты в поединке с донецким Шахтером.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Видаль — Хордан, Фернандо, Ракитич — Эль Хаддади, де Йонг, Окампос

Запасные: Диас, Пастор, Рекик, Гудель, Сусо, Родригес, Эн-Несири, Торрес, Васкес, Идрисси, Фернандес, Гомес

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Альтубе, Одриосола, Марсело, Эдегор, Милитан, Асенсио, Аррибас, Иско

Матч Севилья — Реал начнется в 17:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.