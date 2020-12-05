Испания

Подопечные Зинедина Зидана одолели Севилью в напряженном поединке (1:0).

В центральном матче 12-го тура Ла Лиги Севилья принимала мадридский Реал. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль и могли открыть счет уже на первой минуте. Винисиус был обязан забивать после паса Родриго, но не попал по воротам с близкого расстояния. После этого подопечные Зинедина Зидана продолжали контролировать мяч, намереваясь забить быстрый гол. Буну едва не позволил сопернику это осуществить, попав мячом в Винисиуса, но Диаго Карлос подстраховал своего голкипера, не дав мячу оказаться в воротах. Со временем андалусийцы выровняли игру, а затем и перехватили инициативу.

Подопечные Хулена Лопетеги много владели мячом на чужой половине поля, но это нее приносило никакой пользы. Ударов по воротам не было, так что Куртуа пребывал без серьезной работы. А вот его визави Буну снова едва не привез гол – вратарь ошибся на выходе после подачи со штрафного, но Каземиро не смог этим воспользоваться. Немного позднее отличиться мог Кроос. Тони нанес классный обводящий удар по воротам из-за пределов штрафной, но ему немного не хватило точности.

Далее мадридцы продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но им не удавалось вскрыть оборону соперника. Время от времени они пробивали по воротам, но их удары не были опасными. Через некоторое время Севилья снова забрала мяч себе, но по-прежнему выглядела абсолютно беззубо в атаке. До окончания первой половины встречи хозяева нанесли всего один удар по воротам, который сгодился разве что для статистики. А вот мадридцы едва не повели в счете. Буну спас свою команду после прицельного удара Бензема низом. В оставшееся время Реал больше ничего не создал у чужих ворот. Таким образом, команды отправились на перерыв с "нулями" на табло.

После возобновления игры "нервионцы" завладели игровым преимуществом, намереваясь забить быстрый гол. Они атаковали большими силами, но не оказывали серьезного давления на чужую штрафную. В одном из эпизодов де Йонг эффектно пробил по воротам в падении через себя, но мяч полетел прямо в руки Куртуа. А через несколько минут гости довольно неожиданно повели в счете. Винисиус откликнулся на прострел Менди и пробил в падении – мяч попал в Буну и залетел в ворота – 0:1. После забитого гола мадридцы снова опустились на свою половину поля, рассчитывая на контратаки.

Лопетеги произвел ряд замен с целью усиления атаки. Новые игроки должны были добавить команде свежести и вариативности, но, по сути, этого не произошло. Андалусийцы атаковали большими силами, оккупировав чужую половину поля, но это не приносило никакой пользы. Защитники Реала легко сдерживали натиск со стороны соперника, оставляя своего голкипера без серьезной работы. Подопечные Зидана время от времени забирали мяч под свой контроль, но не предпринимали попыток забить, просто играя на удержание счета. У хозяев была отличная возможность забить благодаря заработанному опасному штрафному. Но прямой удар Гуделя оказался неточным. Позднее Сусо едва не забил красивый гол, сместившись в центр и нанеся обводящий удар по воротам, но его удару немного не хватило точности.

После этого севильцы продолжали проводить атаку за атакой, но это не приносило никаких дивидендов. По-настоящему голевых моментов не было. Исключением стал эпизод с ударом Окампоса в падении через себя, с которым справился Куртуа, спасший свою команду. До окончания встречи подопечные Лопетеги отчаянно пытались спастись, но больше не создавали опасных моментов. Гости довольно спокойно довели матч до победного конца, контролируя мяч на последних минутах матча. Как итог, мадридцы набрали сложнейшие три очка, хотя бы на время отложив разговоры об отставке Зидана.

В 13-м туре Севилья сыграет с Хетафе, а Реал ожидает дерби с Атлетико.

Севилья — Реал 0:1

Гол: Буну, 55 (в свои ворота)

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос (Идрисси, 80), Видаль — Хордан (Гудель, 64), Фернандо, Ракитич (Эн-Несири, 64) — Эль Хаддади (Торрес, 46), де Йонг (Сусо, 64), Окампос

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Асенсио, 66), Бензема, Винисиус

Предупреждения: Гудель — Кроос, Модрич, Винисиус